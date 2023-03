VIDEO | Zelenskõi: Eesti ees ma kummardan, sest ta on ära andnud kõik, aga Scholzi ees mitte

„See ei ole mäng, see ei ole panuste tõstmine, saate aru. Scholzi ei saa võrrelda Eestiga, kes on ära andnud kõik, mis tal on, ja seda on vähem kui see osa, mille on andnud Scholz, aga me oleme Saksamaale tänulikud, ma ütlen veel kord, aga ma ei saa tänada ja kummardada ja peaga vastu maad taguda, saate aru? Kõigel on oma terve mõte. Eesti ees ma kummardan, sest nad on ära andnud kõik, jah, see on kõik, mida nad on suutnud, aga ma olen neile tänulik, ma toon lihtsalt sellise näite, ma tahan lihtsalt, et meid kõiki kuulda võetaks,“ ütles Zelenskõi.