Toidust kosmeetikani. Kanepi festival tutvustab narkootilise sugulastaime supervõimeid

Tõusev trend

Kanepil on omadus imada endasse süsinikdioksiidi ja vabastada hapnikku rohkem kui puud. Tööstusliku kanepi kiud on tugevad ja paindlikud ning sellel on potentsiaali asendada mittetaastuvaid toormaterjale. Ühtlasi on kanep üks iidsemaid kultuurtaimi, mida on sajandeid kasvatatud vastupidava kiu ja õlirikaste seemnete saamiseks.