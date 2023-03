FOTOD | Kultuuriinimesed koputasid Stenbocki ees poliitikute südametunnistusele

Piketi eestvedajad olid Kunstiasutuste Liit, Eesti Kunstnike Liit, Eesti Kinoliit, Eesti Teatriliit ja vabakutseline loovisik Airi Triisberg.



“Meeleavalduse eesmärk on meenutada kõnelustel osalevatele erakondadele nende valimislubadusi, et need saaks selgesõnaliselt ka koalitsioonileppesse. Samuti soovime, et kultuuri riigipoolne rahastamine, mis viimasel kahekümnel aastal on vähenenud, taas suureneks,“ sõnas Eesti Teatriliidu esimees Gert Raudsep enne üritust.



Kultuuri üks peamine mure on vabakutseliste loovisikute toimetulek ehk sotsiaalsed garantiid ja õiglane tasu, märgivad korraldajad.