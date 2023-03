Ellujäämise kunstid kõnetavad Euroopat rohkem kui kunagi varem

Nii on Ellujäämise Kunstid meie ühine kontseptsioon, mille saavad kõik vastavalt oma tunnetusele ise ainesega täita. Siin on ruumi, et spekuleerida nii tehisintellekti apokalüpsise kui ka toidutööstuse arengute üle ja otsida ellujäämiseks vajalikke nõuandeid loodusfolkloorist või kogukondlikelt sidemetelt. Mul on hea meel, et Tartu koos Lõuna-Eestiga näitab siin teed.

Tänagi on raske rääkida asjadest, mida me veel ei tea ega oska märgata. Läinud aasta on meile õpetanud aga üht olulisemat ellujäämise kunsti. Tartu ja Eesti piirid pole üksnes geograafilised tähised. Me elame hetkes, kus Euroopa koostöö, ühtsus ja demokraatia on kultuuri edasi elamiseks hädavajalik.

Tegu on suure ja olulise programmipusle tükiga, mis tõstab esile Tartu ning Lõuna-Eesti paikkondlikud eripärad, mis on Euroopale ja osalt mujal Eestiski veel vähetuntud, kuid mida kohalikud kõrgelt väärtustavad.

Kultuuripealinn on 2024. aastal Eesti tippsündmus, mis peab oluliseks nelja tulevikku vaatavat väärtust: omapärasust, jätkusuutlikkust, koosloovust ja ärksameelsust. Lõuna-Eesti eripära avav programm ning külaliste heal tasemel võõrustamine annab paljudele põhjuse külla tulla, külas olla ja tulla taas.

Meie iga samm ja tegu mõjutab keskkonda. Tartu 2024 programm esitab küsimusi ja otsib vastuseid, kuidas elada tulevikus paremini inimesena, ühiskonnana, keskkonnana – seda linnas kui ka maal. Kõik Tartu 2024 sündmused järgivad keskkonnahoidlikke põhimõtteid. Suurt hulka publikut puudutavad kultuurisündmused saavad olla teenäitajateks ka keskkonnahoidlikes muutustes.

Euroopa kultuuripealinnana kannavad meid ülikoolilinnale Tartule ja Lõuna-Eestile omased haritus ja leidlikkus. Kriitiliselt ärksameelsetena uurime kunstide kaudu inimeste ja tehnoloogia, teabe ja teaduse suhteid. Ettevõtlikult ärksameelsetena kasvatame osavõttu kultuurielust, loome uusi elamusi ja keskkondi.

Tartu 2024 koodis on põlvkondade, valdkondade ja rahvuste ülene koosloovus. Tartu 2024 on nii vanavanemate, emade ja isade kui laste Euroopa kultuuripealinn. Koosloovat kultuuripealinna viivad ellu võrgustike kaudu üksteist toetavad kultuurikorraldajad, kes töötavad Eesti ja Euroopa partneritega nii kunsti, teaduse kui ka ettevõtluse vallast.

Kohalik peab dialoogi rahvusvahelisega

Me ei investeeri hoonetesse, vaid panustame inimestesse, suhetesse ja kasvamisse. Usume, et edukas kultuuripealinn on konstellatsioon erinevatest omavahel sünergias töötavatest osakestest, kus kohalik omapära on dialoogis rahvusvaheliselt ajakohaste küsimustega ja esindatud on nii väiksema kui ka monumentaalse iseloomuga projektid.

Tahame, et rahvusvaheline kultuurivahetus saab kultuuripealinna tulemusel Lõuna-Eesti traditsiooniks. Et me oskaks soovida, oodata, nõuda ja ise panustada, et meie kultuur oleks avatud ja ligipääsetav kogu Euroopale. Olgu siis rahvusvaheliste residentuuride, näituste, lavastuste või muude tegevuste kaudu. Me teeme sünergia loomisega algust ja see jääb kestma ka pärast 2024. aastat.

Mammutid surid Haanjas välja, aga meil teistel – inimeste, kogukondade, keelte ja kultuuridena – on veel igatahes lootust. Kasutagem neid teadmisi ja oskusi, mis meil juba olemas on. Andkem edasi ja õppigem juurde neid, mida tarvis, et ka tulevikus oleks Tartus ja Lõuna-Eestis hea elada.

Tiitliaasta avapidustusteni on jäänud vähem kui aasta. 19. oktoobril tutvustame kultuuripealinna tervikprogrammi Eestile ja Euroopale. 26.–27. jaanuaril 2024 kuulutame suure peoga Eesti tippsündmuse Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 avatuks. Tegu on Euroopa suurima kultuurisündmusega, millest kutsume kõiki Tartus ja Lõuna-Eestis osa sama!