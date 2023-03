Ukraina küsib väidetavalt Soome vanu hävitajaid. Haavisto: kasutusaja lõppu jõudnud Hornetites on vähe kingitavat

Hornetite kasutusaeg on lõppemas ja Soome asendab need USA moodsamate hävitajatega F-35. Esimene partii Horneteid kõrvaldatakse kasutuselt kõige varem 2-3 aasta pärast.

Soome välisminister Pekka Haavisto ütles, et tema arusaamise järgi ei ole Soome Hornetites enam suurt midagi kinkida, kui need oma kasutusaja lõppu jõuavad.

„Meil on praeguste Hornetite kasutusaeg välja arvutatud ja see, kuidas need kasutusaja lõpuni funktsioneerivad. Pärast seda on nendes võib-olla üsna vähe kingitavat. See on minu arusaam,“ ütles Haavisto.