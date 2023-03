USA presidendiks pürgiv Florida kuberner ütles, et tema sõnu „territoriaalvaidlusest“ Ukrainas on valesti iseloomustatud

DeSantis ütles teleintervjuus, et tema avaldusi on „valesti iseloomustatud“. Samuti võttis DeSantis kasutusele karmima tooni Venemaa presidendist Vladimir Putinist rääkides, nimetades viimast „sõjakurjategijaks“, vahendab BBC News.

„Noh, ma arvan, et seda on valesti iseloomustatud,“ ütles DeSantis.

„Seal on palju etnilisi venelasi,“ jätkas DeSantis. „Nii et see on keeruline võitlus ja ma viitasin sellele.“