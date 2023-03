VIDEO ja FOTOD | Tagandatud politseijuht Elmar Vaher: on lihtsalt häbi, et aastaid kestnud juriidiline vaidlus lõpetati läbiotsimisega

Kapo ametnikud esitasid mäletatavasti maksu- ja tolliameti tolliosakonna juhile Eerik Heldnale kelmuse kahtlustuse ning politsei- ja piirivalveameti peadirektorile Elmar Vaherile kelmusele kaasaaitamise kahtlustuse.

„Andsin ministrile toimunust ülevaate ja oma hinnangu, kuulsin ka seda, et valitsus otsustas teenistusliku kontrolli ajaks mind ametist kõrvaldada,“ ütles Vaher intervjuus Delfile. „Lähen nüüd lugema õigust ja ootan, et seda akti, millega mind kõrvaldati. Kui juriidiline dokument on koostatud valitsuse poolt, siis peab seda hoolega lugema,“ kirjeldas Vaher järgmisi samme.

„Ma endal süüd ei näe, tegu on ikkagi juriidilise vaidlusega, mis puudutab tööstaaži arvestust. Kuriteoos ma kindlasti süüdi ei ole, teen igakülgset koostööd uurijatega,“ kinnitas Vaher.

„Mul on pisut häbi selle pärast, et kolm aastat kestnud juriidiline vaidlus lõppeb läbiotsimise ka kriminaalmenetlusega.“

Vaher kinnitas, et mulje, mis praegu on kogu olukorrast jäänud, ei vasta tõele.

„Palun, ajakirjanikud, ärge levitage ühte tõde,“ rõhutas ta. Kas see tähendab, et kapo on teinud oma tööd valesti ja poolikult? Selle kohta soovitas Vaher küsida riigiprokurörilt. Vaher kinnitas Delfile, et Eerik Heldnaga tehtud personalitoimingud ei ole erand, neid näiteid on küll.

Miks ikkagi riskis politseijuht oma ametiaja lõpusirgel oma hea mainega? Kas kolme aasta jooksul ei tekkinud tunnet, et äkki kapo argumendid on põhjendatud, tuleks kuidagi teistmoodi inimeste roteerumist korraldada?

„Politseijuhina pead sa usaldama juriste, oma kolleege. See on personalijuristide töövaldkond. Kas teie hinanngul ei näe see halb välja. Teate, mul on lihtsalt häbi, et kolm aastat kestnud juriidiline vaidlus lõpen kriminaalmentlusega.“