VIDEO | Liinibussi äkkipidurduse järel paiskub beebi vankrist välja, inimesed kukuvad uperkuuti

„Paljud ei mõtle sellele, et linnatranspordi sõiduvahendid ei ole nagu tavalised autod, kus inimesed istuvad kindlalt oma toolis, turvavöö kinnitatud. Bussides, trammides ja trollibussides on tavapärane, et inimesed võivad seista ka püsti. See tähendab, et kui transpordivahend peaks ohtlikus olukorras järsult pidurdama, võivad selles sõitvad inimesed kaotada tasakaalu, end kuskile vastu ära lüüa või koguni kukkuda,“ selgitab TLT teenindusdirektor Hannes Falten, lisades, et mõtlemata manöövrid ja ootamatud ümberreastumised ühissõiduki ette on peamised põhjused, miks ühistranspordijuhid on sunnitud järsult pidurdama.