Mitmekuises lahingus Bahmuti pärast on Wagneri grupi palgasõdurid kaotanud märkimisväärselt jõudu ja ei jaksa enam, teatas Ukraina maaväe ülem, kindralpolkovnik Oleksandr Sõrskõi Telegramis. „Agressor ei ole jätnud lootust Bahmut iga hinna eest ära võtta, vaatamata kaotustele nii elavjõus kui ka tehnikas,“ teatas Sõrskõi. „Vene Föderatsiooni peamised jõud sellel suunal on erasõjafirma Wagner esindajad. Midagi säästmata on nad kaotanud märkimisväärselt jõudu ja ei jaksa enam. Päris varsti kasutame me seda võimalust, nagu tegime seda omal ajal Kiievi, Harkivi, Balaklija ja Kupjanski all,“ teatas Sõrskõi.