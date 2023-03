Eerik Heldna: oli vajadus, oli õigus ja see vastas kõik sisulistele ja vormilistele nõudmistele

Kas teil endal kordagi selle protseduuri puhul, kui see rotatsioon oli, ei tekkinud küsimust, kas kõik ikkagi on juriidiliselt korrektne, et see jätab halva maitse – ma olen aasta aega töötanud, siis mind roteeritakse ja ma jätkan sama tööd, mida seni olen teinud?