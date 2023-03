Tänavu on Eestis legionelloosi haigestunud kaheksa inimest. Tartu kortermajas olid bakteriproovid positiivsed

Märtsi hakul selgus, et terviseamet tuvastas Tartu V Spa veetorustikest võetud proovidest Legionella bakteri. 9. märtsil aga kinnitati, et mainitud bakter leiti kõikidest Aura keskuse esimese korruse duššidest. Lisaks osutusid positiivseks ka Anne sauna kahest dušist võetud proovid.

Terviseameti nakkushaiguste epidemioloogia osakonna nõunik Irina Dontšenko sõnas Delfile, et hetkel nad kindlasti ei räägi ulatuslikust puhangust. „Aasta algusest on Eestis registreeritud kaheksa legionelloosi (kopsupõletiku vorm) haigusjuhtu, neist viis Tartumaal, üks Lääne-Virumaal, üks Harjumaal ja üks Läänemaal. Haigusjuhtude epidemioloogilistest uuringutest lähtudes ei ole hetkel põhjust kahtlustada ühtegi konkreetset asutust rohkem kui ühe nakatumise osas ning kõigil haigestunutel on erinevad võimalikud nakatumiskohad.“