Austria välisminister: Venemaa jääb alati Euroopaga seotuks, ärisidemete säilitamine on mõistlik

„Oleks illusoorne arvata, et Venemaad ükskord enam pole ja me saame igas valdkonnas neist lahku lüüa,“ ütles minister Reutersile. „Dostojevksi ja Tšaikovski jäävad Euroopa kultuuri osaks, meeldigu see meile või mitte. Venemaa jääb meie suurimaks naabriks ja maailma suuruselt teiseks tuumajõuks.“

Schallenberg õigustas ka Austria suuruselt teise panga Raiffeiseni jätkuvat tegevust Venemaal ning meenutas, et see ei riku EL-i sanktsioone. „Austria firmad peavad täitma Austria reegleid, sealhulgas EL-i sanktsioone,“ ütles minister. „Olgem ausad, 91% lääne firmadest on endiselt Venemaal ja nad teevad seda, mis on mõistlik: ootavad, hajutavad riske, tugevdavad end riskide vastu. Venemaal tegutseb piisvalt Ameerika panku, sealhulgas üks, mille nimi on Bank of America.“

Sanktsioonide kohta ütles Schallenberg, et uute kehtestamise asemel on õigem olemasolevaid sanktsioone korralikult jõustada. „See on väga robustne relv, oleme vastu võtnud massiivsed sanktsioonipaketid ja anname neile aega toimida,“ soovitas minister.