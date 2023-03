Vaheri-Heldna juhtumiga on seotud veel inimesi! Teiste seas keskkriminaalpolitsei juht

PPA peadirektori asetäitja Egert Belitšev sõnas, et tal on väga kahju, et sellised kahtlused on tekkinud ja kindlasti on see organisatsioonile suur löök. „Praegu on oluline tõde välja selgitada ja samal ajal tagada tavapärase töö jätkumine. Teeme kaitsepolitsei ja prokuratuuriga igakülgset koostööd, et selles asjas selgus saada. Sain sellest juhtumist teada eile ja olen sellest ajast alates suhtluses koostööpartneritega kui ka asutuse sees kolleegidega suhelnud, et asjaolud välja selgitada. Siseministeerium on algatanud ka teenistusliku järelevalve rotatsioonide osas. PPA vaatab kindlasti ka sisemiselt üle kõik praegused rotatsioonid ja hindame, kas need on mõistlikud.“