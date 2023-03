Tagandatud politseijuht Elmar Vaher Delfile: „Kas ma tunnen end süüdi? Ei.“

Täna vestles tagandatud politseijuht Elmar Vaher Delfiga ja esitas oma arvamuse olukorrast. Ta on kindel, et pole midagi valesti teinud.

„Mul on hästi piinlik selle loo pärast. See on kolm aastat kestnud vaidlus PPA ja kapo vahel, kus oleme juba mitu aastat tagasi vahetanud asutuste vahel kirju ning jäänud eriarvamusele. Minu kolleegid on aasta tagasi konsulteerinud sel teemal ka prokuratuuriga, saamaks kinnitust, et selliselt võib rotatsiooni korraldada,“ ütles Vaher Delfile.