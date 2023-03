Elmar Vaher: PPA on käitunud õigesti, olen valmis seda ka kohtus kaitsma

Kahtlustuse kohaselt vormistati Eerik Heldna tema soovil ja Elmar Vaheri osalusel 2019. aasta aprillis näiliselt teenistusse politsei- ja piirivalveametis ning viidi samal päeval tähtajaliselt üle kaitseväe struktuuriüksusesse, kus ta tegelikult töötas juba aasta aega.

Kahtlustuse kohaselt esitas Eerik Heldna 2022. aasta maikuus sotsiaalkindlustusametile pensioniavalduse, millega taotles eluaegset väljateenitud aastate pensionit. Sotsiaalkindlustusamet rahuldas taotluse. Pensioniavalduse aluseks olid dokumendid, mis kajastasid muu hulgas Eerik Heldnale näiliselt loodud politseiteenistuse staaži ligi kahe aasta vältel. Ilma selleta ei oleks Eerik Heldnal saanud täis nõutav 25-aastane politseiametniku staaž ja tal ei oleks olnud õigust eluaegsele väljateenitud aastate pensionile.

Täna vestles tagandatud politseijuht Elmar Vaher ERR-iga, kus esitas oma nägemuse olukorrast. Ta on kindel, et pole midagi valesti teinud.

„Teate, see on üsna piinlik lugu. Tegemist on kolm aastat kestnud õigusliku vaidlusega kaitsepolitsei ja PPA vahel, mis puudutab politseiteenistusse astumist, mis puudutab tööstaaži arvestust, mis puudutab rotatsiooni. Ja nii huvitav, kui see ka pole, minu kolleegid aasta tagasi käisid küsimas riigiprokuratuuri käest, kas selline roteerumine on õigustatud ja õige. Ja saime vastuse, et see on õige,“ ütles Elmar Vaher ERR-ile.

„Samamoodi me oleme roteerinud veel ühte partnerasutusse mitmeid inimesi. Ka see partnerasutus on tellinud õigusliku analüüsi väljastpoolt enda maja, advokaadibüroolt ilmselt, mis on samal seisukohal nagu PPA. Nii et see on see, mida me praegu vaidleme kriminaalmenetluse raames. Asutused on eriarvamustel. Me oleme küsinud ka juristide käest hinnanguid ja oleme jätkuvalt jäänud eriarvamustele. Ja nüüd siis lahendame seda eriarvamust kriminaalmenetluses,“ tõdes Vaher.

Vaher kinnitas, et on valmis oma seisukohti ka kohtus kaitsma.

„Veelkord, tegemist on õigusliku aruteluga, erinevad arvamused nagu öeldakse - kolm juristi, neli arvamust. Mina jään jätkuvalt selle juurde, et PPA on käitunud õigesti ja olen valmis neid seisukohti kaitsma nii kohtueelses uurimises kui ka hiljem kohtus,“ ütles Vaher.