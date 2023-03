VIDEO | Õhuhäire sundis Ukrainat väisava Urmas Reinsalu varjendisse. Droonitabamus jäi mõne kilomeetri kaugusele

Reinsalu külastas Žõtomõri oblastit, mille Eesti on võtnud Ukraina ülesehitamise töös oma sihtpiirkonnaks. Sealne tehnikaülikool omistas talle audoktori kraadi ning sellega seoses pidas välisminister loengut muuhulgas agressioonikuriteoga seotud tribunali loomise teemal, ent see tuli pooleli jätta.

Žõtomõr tänab Eestit

Töökohtumised ja -jutuajamised sai Reinsalu vaatamata takistustele siiski tehtud. „Avaldati tänu selle eest, et Eesti abi on olnud konkreetne, mitte ainult retooriline,“ sõnas Reinsalu Eesti abiprojektide kohta, milleks on 160-kohaline lasteaed Orvutši linnas ning Venemaa poolt purustatud Malõni silla taastamine.