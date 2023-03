Eesti saunade turg USA-s: väljakutsed ja võimalused

Ta selgitab, milliseid võimalusi, aga ka väljakutseid USA turg pakub ning millega peaks arvestama, kui on sooviks oma toode USA turule saata.

Oma toode on võimalik USA turule viia ka Eestis elades, aga silmas peab pidama mõningaid asju

Sikk sõnab, et oma toote USA turule viia saab ka ise Eestis elades. Selleks on tähtis teada, et su toode oleks hoiustatud turvalises kohas, Klienditeenindust ja jooksvaid küsimusi saab hallata ka Eestist.

Sikk pakub võimalust olla partneriks neile, kes oma toodetega USA turule siseneda soovivad. Ta on aastate jooksul välja töötanud logistika, olemas on ladu inventuuri hoidmiseks. Kuna saadetised tulevad regulaarselt, siis oleks võimalik saata oma kaupa ka väiksemates kogustes (mitte terve konteineritäis korraga) ning kasvada orgaaniliselt.

Abiks saab olla ka kogemuse jagamisega, mis aastatepikkuse tegutsemisega kogunenud on.

USA suur pluss on turu suurus ja stabiilsus

Sikk toob välja, et suur pluss on kindlasti Ameerika turu suurus ja stabiilsus. Olenemata majanduse käekäigust on USA turg piisavalt suur, et isegi, kui tuleb püksirihma pingutada, siis on oskuslikult majandades võimalik (igal ajal) vee peale jääda.

Saunade näitel, just keerulisematel aegadel, koroona viiruse puhangu järgselt, hakkas USA saunade turg jõudsalt kasvama. Inimesed said aru, et puhata saab ka kodus, ei pea kaugele lendama ega sõitma.

Nii on ameeriklastel saunade vastu suur huvi – näiteks sõprade juures sauna nähes tekib paljudel mõte see ka enda koduaeda püstitada. Kusjuures eriti kasvab mobiilsete saunade renditeenuse populaarsus.

Kortermajades ja hotellides võib küll saunu leida, ent eramajades on neid väga harva. Sellepärast püstitatakse USA-s saunu hoovidesse. Näiteks lihtsam on paigaldada torusauna ning üldjuhul pole väiksematele hoonetele ka ehitusluba vaja, mis muudab protsessi ostjatele lihtsamaks.

Väljakutseks on kindlasti logistika