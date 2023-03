Treeningud, mis on efektiivsed ja lõbusad

Sulgpall, tennis ja teised paaris- või meeskonnamängud kutsuvad osalema

Üks toimivaid viise, kuidas muuta treenimine lõbusaks väljakutseks, on alustada mõne alaga, mida saab harrastada koos oma sõpradega. Väga heaks alaks on näiteks sulgpall - tegemist on spordialaga, mille tehnika õppimine ei võta kaua aega ning mille varustus on kättesaadav väga heade hindadega. Osta endale sobiv sulgpall ja reketid ning leia väljak, kus seda mängida. Kui sulgpall ei paku piisavalt pinget, siis võib kaaluda näiteks tennist. Kui tennist ei ole varem mängitud, tuleb selle jaoks võtta kursus või eratunnid, et peamised võtted selgeks õppida.

Sulgpall ja tennis ei ole aga ainsad spordialad, mis võivad tekitada piisavalt hasarti ja põnevust, et motiveerida liikuma. Sellisteks sarnasteks aladeks on ka meeskonna spordialad nagu jalgpall, korvpall, võrkpall, discgolf ja muud sarnased alad. Kui meeskonnaspordialade jaoks on vaja kokku saada ürpriski suur hulk inimesi, siis jooksmine või jõusaali treening koos paari sõbraga on heaks asenduseks. Nii saab üksteist motiveerida trennis käima ja paremaid sooritusi saavutama.

Seetõttu on meie peamine soovitus võtta kampa mõned sõbrad, kellega koos hakata treenima. Valige treeningala, mis sobib kõigile ja hakake pihta. Juba peatselt tekib selline treeningrutiin, millest on raske välja astuda.

Toidulisandid aitavad saavuta kiiremini soovitud tulemusi

Kui sinu eesmärk on treenimisega tõsta lihasmassi ja kaotada mõned üleliigsed kilod , siis lisaks sportimisele tuleb pöörata tähelepanu mitmekesisele toidulauale ja piisavale puhkusele. Õige ja sinule sobiva treening- ja toitumise rutiini aitab kokku panna professionaal, kes oskab anda soovitusi just sinu personaalsetest vajadustest lähtuvalt.