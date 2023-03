Mihhail Kõlvart Keskerakonna esimeheks pürgimisest: mul puudus varem ambitsioon, aga nüüd on vaja muutust

Keskerakonna esimeheks kandideeriv Tallinna linnapea ja Keskerakonna praegune aseesimees Mihhail Kõlvart tunnistas, et temalt küsiti regulaarselt - peaaegu iga aasta - millal ta erakonna esimeheks kandideerida plaanib. „Ja ma iga kord siiralt vastasin, et mul puudub ambitsioon,“ ütles Kõlvart. Nüüd aga tundub talle, et erakond vajab muutust.