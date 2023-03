Järgmisel nädalal viiakse Nõmme veevarustus 12 tunniks üle Ülemiste veepuhastusjaama joogiveele

Veevarustus katsetuse ajal ei katke, küll aga võib veesuuna muutumine ja surve mõningane kõikumine ajutiselt mõjutada joogivee hägusust. Kuna Ülemiste veepuhastusjaama joogivesi sisaldab väikses koguses kloori, siis võib 28. märtsil olla kraanist tuleval veel kloori lõhn. AS Tallinna Vesi kinnitab, et veele lisatav kloori kogus vastab seadusest tulenevale piirnormile ja on tervisele ohutu. Vett võib julgelt tarbida otse kraanist nii joogiks kui ka söögi valmistamiseks. Terviseamet on katsetuse kooskõlastanud ning nende hinnangul ühtegi riski inimese tervisele ei ole.