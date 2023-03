Venemaa on väidetavalt laost välja toonud iidsed tankid T-54

CIT teatab, et see ešelon hakkas hiljuti liikuma Primorje krai Arsenjevi linnast, kus asub 1295. reservide ja tankide säilitamise keskbaas. CIT-i teatel on sealt juba varem tehnikat toodud: oktoobris pildistati Jekaterinburgis ešeloni tankidega T-62M (V), mis tulid samuti Arsenjevist. T-62 saatmist sõtta Ukrainas on CIT-i teatel fikseeritud juba alates suvest, aga T-54/55-te ladudest välja toomist täheldatakse esimest korda.