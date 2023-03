VIDEO | Zaporižžjas sai raketitabamuse elumaja, üks inimene on hukkunud, 25 haiglas

„Zaporižžja. Just praegu tabas Vene rakett korrusmaja. Venemaa annab linnale elajaliku julmusega tuld. Tabamused on saanud elamukvartalid, kus elavad tavalised inimesed, lapsed. Terroririik püüab hävitada meie linnu, meie riiki, meie inimesi Sellest ei tohi saada „lihtsalt tavaline päev“ Ukrainas või kuskil mujal Euroopas või maailmas. On vaja rohkem maailma ühtsust ja otsustavust, et Vene terrorit kiiremini võita ja elu kaitsta,“ kirjutas Zelenskõi.