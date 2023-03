Mihhail Kõlvart teatas täna, et kavatseb kandideerida Keskerakonna esimehe kohale. Erakonna juhatuse liikmete toetus kandidaatide vahel tõmbub aga kahte leeri – need, kes toetavad Ratast, ja need, kes võiksid toetada Kõlvartit, aga ei taha seda välja öelda.