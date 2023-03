Uuring: Hiina üritab värvata Eesti poliitikuid, et mõjutada Euroopa Liitu ja NATOt

Martin Õunapuu magistritööna läbiviidud uuringus leiti, et Hiina eesmärk on mõjutada Eestit kui Euroopa Liidu ja NATO aktiivset liikmesriiki ning seeläbi neid organisatsioone tervikuna. Samuti pakuvad Hiinale ilmselt huvi Eesti ettevõtted ja nende tehnoloogia.

Uuringu kohaselt on Hiina Rahvavabariik teinud konkreetseid tegevusi Eesti erakondade mõjutamiseks, on tegutsetud erakondade kui organisatsioonide, samuti üksikute erakonnaliikmete suunal. Hiina Rahvavabariik näib olevat hiljuti läinud üle individuaalsemale käsitlusele infooperatsioonide teostamisel. Konkreetsete võtmeisikute mõjutamiseks kasutab Hiina lisaks nn pehmele jõule ka nn teravat jõudu.

Olulise järeldusena toodi välja, et seni juba kahe Hiina spiooni tabamine kaitsepolitsei poolt viitab, et Hiina tegevus Eesti suunal on aktiivne ning Hiina infooperatsioonid on Eestile sama ohtlikud kui Venemaa omad. On tõenäoline, et Eesti värskelt kasvanud välispoliitiline aktiivsus ja nähtavus Ukraina toetamisel on tõstnud ka Hiina huvi Eesti vastu.

Uuring kaardistas, kuidas Hiina kasutab Eestis oma mõju kasvatamiseks mitmekihilist strateegiat. Erinevaid mõjutustegevuse liike on vähemalt neli: võtmepositsioonide hõivamine majanduses (investeerimine Rail Balticusse või Tallinn-Helsingi tunnelisse), avaliku arvamuse mõjutamine (näiteks kultuurikoostöö sildi all), teadlike või teadmatute mõjuagentide kujundamine (Hiina-meelsed kõneisikud) ning ka otsene spionaaž.

Nagu uuringus välja toodi, on Hiina mõjutustegevus võrreldes Venemaaga märksa pehmem, aga ei ole seetõttu vähem ohtlik. Hiina üheks strateegiaks on levitada narratiivi, kuidas Hiina on globaalne majandusjõud ja Hiinaga koostööle minemine on Eestile eluliselt oluline. Samuti üritab Hiina saavutada suurinvestori positsiooni Eesti olulistes taristuprojektides, et omandada sellega Eestis faktilist mõjuvõimu.