Jüri Ratas Kõlvarti teatest: see ei tulnud üllatusena

Ratas sõnas, et eilsel erakonna juhatuse koosolekul ei arutatud otseselt seda, kas erakonna esimees vajaks vahetamist, ega ka seda, et Kõlvart tema vastu kandideerida plaanib. Kuid otsese üllatusena Kõlvarti teade Ratasele ei tulnud.

„Erakonna esimehe valimistel on alati mitu kandidaati olnud,“ ütles Ratas kommentaariks selle kohta, kas Kõlvartis temale konkurenti on.

Rääkides Keskerakonna poolt tehtud vigadest, ütles Kõlvart, et erakonna nägu ei ole viimaste aastate jooksul olnud päris selge. „Enne eelmisi valimisi ütlesime me välja, et me välistame koostöö ühe konkreetse erakonnaga, kuid peale valimisi tekkis koalitsioon selle erakonnaga,“ tõi Kõlvart näite.

Ratase sõnul on Keskerakonnal mitmeid punkte, mille eest on ühiskonnas seistud, näiteks sotsiaalpoliitikaga seotud küsimused, kuid seda, et erakonna nägu või programmilised punktid vajaks suuremat ülevaatamist või muutmist, Ratas ei näe.

Tallinna linnapea ja Keskerakonna aseesimees Mihhail Kõlvart ütles täna Vikerraadio saates „Vikerhommik“, et kandideerib erakorralisel Keskerakonna kongressil erakonna esimeheks.

„Ma olen valmis kandideerima,“ ütles Kõlvart ERRi vahendusel.

„Praegu see ei ole veel programmi avaldus. Loomulikult kuulutan seda otsust välja eelkõige erakonnakaaslastele, aga rääkida praegu, et ma veel natuke mõtlen, vaatame, mis saab, seda ma ei hakka praegu tegema,“ lausus Kõlvart.

Kõlvart märkis, et ei lähe kandideerimisega erakonda üle võtma, lisades, et ei pea sellist lähenemist õigeks. „Ükski erakonna liige ei saa öelda, et erakond kuulub talle,“ ütles ta.