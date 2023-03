Hanno Pevkur: kaitseväelinnaku mõte on koalitsioonilepingus kirjas

Saatejuhi küsimuse peale, mida arvab Pevkur julgeolekuekspredi ja endise kaitseministeeriumi asekantsleri Meelis Oidsalu ERRi portaalis välja käidud ideest, et Tapale tuleks rajada kaitsetööstuslinnak, ütles Pevkur, et möödunud nädalal koalitsioonikõneluste käigus laadse sisuga punkt ka juba lepingusse kirjas sai.

„Mulle tundub, et Meelis Oidsalu on juba vaikselt näinud koalitsioonilepingu teksti,“ sõnas Pevkur. „Koalitsioonilepingusse me sarnase mõtte tegelikult juba kirja panime, et selline ala võiks olla Eestis, kuhu koondada kokku erinevad kaitsetööstuse ettevõtted ja nad peaksid olema kusagil ikkagi meie sõjaväeosa juures, eeldatavalt Tapa, kus on esimene jalaväebrigaad, kus on kõige suurem nõudlus selle järele ja kus saab ka testida.“