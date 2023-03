Päev liikluses: viga sai kaks rattaga sõitnud last

Täna varahommikul on teekatted põhi- ja tugimaanteedel kuivad või niisked. Ida-Virumaal on teedel kohati härmatis. Temperatuurid on Eesti lääneosas plusspoolel ja idaosas miinuspoolel. Ilmaprognoosi kohaselt on täna päeval pilves ilm. Saartel algab vihma- ja lörtsisadu, mis levib üle Eesti. Päeval on õhu- ja teetemperatuurid on kõikjal plusspoolel.