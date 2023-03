Kaja Kallas: tasuta ühistransport peab jääma, kuid see vajab ümber tegemist

Koalitsioonikõnelustel räägiti eile sotsiaalvaldkonnast ning täna energeetikast. Erakonnad ütlesid tänasel pressikonverentsil, et tasuta ühistransport vajab ümber vaatamist ning lubasid korraldada liikuvusreformi.

„Selle eesmärk on, et inimesed saaksid sealt, kus neil on vaja, sinna kuhu on vaja ja sellel ajal, kui neil on vaja. Soovime vähendada ka autostumist ehk siis kuidas inimesi panna rohkem ühistransporti kasutama. Seetõttu on see laiem reform,“ ütles Kallas Delfile ja rääkis, et näiteks Hiiumaa puhul hõlmab see nii bussi kui ka praami ning oluline on, et terve transpordiahel oleks kaetud. „Seal on vaja tervikpilti ja on vaja selget vedamist.“

Kas tasuta ühistransport kaoks kõigile ära? „Eakatele, lastele ja puudega inimestele oleks see tasuta,“ sõnas Kallas. Praegu on suurem osa maakonnaliine kõigile tasuta, olenemata vanusest. Kallas rääkis pressikonverentsil, et Eestis tuleb teha liikuvuse reform, mis võtaks arvesse seda, kuhu inimestel päriselt on vaja liikuda ning minimaalselt hoitaks üleval liine, mida ei kasutata. Tema sõnul aitab efektiivne ühistranspordi võrk vähendada autode kasutamist.

Kas riik tagab meretuuleparkidele tulukindluse? Nimelt on vastavad arendajad soovinud, et riik tagaks neile tulukindluse, kus hind ei saa langeda alla teatud piiri või kui peaks langema, siis saavad nad toetust.

„Me arutasime seda kahepoolset süsteemi ehk siis mitte ainult see põrand, kui hind langeb alla mingi piiri, vaid ka lagi, kui hind on liiga kõrge, siis raha tuleks riigile tagasi. Sellist süsteemi me plaanime, samamoodi siis meretuuleparkidel vähempakkumine selleks, et katta seda elektritarbimist, mida muudest allikatest ei tule,“ ütles Kallas.