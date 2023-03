Martin Helme: EKRE proovis Vaherit ametist vabastada ning Heldna palkamist juhikohale ära hoida

„Ikka ja jälle tuleb tõdeda, et meil oli jälle õigus, mis sest, et saime hullu moodi tuld ja tõrva kõigist torudest,“ kommenteeris EKRE esimees Martin Helme tänast uudist, et politseijuht Elmar Vaher ning MTA tollijuht Eerik Heldna said kahtlustuse kelmuses ja kelmusele kaasa aitamises.

Helme meenutas, kuidas toonane siseminister Mart Helme 2019. aastal Vaherit ametist vabastada üritas. „Asju, mille eest, oli küll ja veel. Selle asemel, et küsida, mis siis probleem on, tormasid kõik Püha Elmarit kaitsma. Vahetult enne ministri kohalt tagasi astumist oli Mart Helmel tehtud ära kõik vajalikud ettevalmistused Vaheri ametist kõrvaldamiseks distsiplinaaruurimiseks ühe väga halvasti lõhnava hanke pärast. Aga no siis tuli kuidagi väga hea ajastusega ei-tea-kust maailma suurim skandaal teemal homod-jooksku-rootsis ja Mardil viskas üle ning ta andis ameti üle erakonnakaaslasele, kes pani protsessi kahjuks kohe jää peale,“ kirjeldas Martin Helme.

„Teisest küljest, juulis 2020 lahkus ootamatult ametist maksuameti juht Valdur Laid. Lahkus pärast ühte väga pingelist koosolekut minu kui ministriga, kus ma ütlesin talle, et ma ei kiida heaks tema otsust võtta tööle Eerik Heldna,“ jätkas Helme. Helme sõnul oli tal toona palju negatiivset taustainfot Heldna suhtes, mistõttu proovis ta Heldna saamist tollijuhiks ära hoida.

Seeder: politseijuht oli potentsiaalselt neli aastat haavatav šantaažile

Isamaa erakonna juhi Helir-Valdor Seederi sõnul oli tänane uudis politseijuhile Elmar Vaherile kahtlustuse esitamisest šokeeriv.

„Kuigi kahtlustus ilmnes nüüd, leidis selle aluseks olnud intsident aset juba 2019. aastal. See tähendab, et PPA peadirektor oli potentsiaalselt neli aastat olnud haavatav manipulatsioonidele ja šantaažile,“ sõnas Seeder. „Tegu on erakordselt tõsise ohuga meie julgeolekule, mida kaitsepolitseil tuleb politseijuhi vastutustundetu käitumise tõttu süvendatult uurida.“