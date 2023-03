Suur ülevaade: kus tegelikult on kõige soodsam pere ostukorv?

Igas ketis erinev bränd

Igal toidupoeketil on müügil oma brändi tooted, mis on teistest enamasti soodsamad. Näiteks on kõigil suurematel piimatööstustel kaubanduskettide hulgas oma strateegilised partnerid, kellele suurem osa oma populaarsematest piimatoodetest müüakse ning tänu sellele ka soodsamat hinda pakutakse. Nii võib mõne brändi toodet saada ühes ketis soodsama hinnaga kui teises.

Toidukauba kvaliteet

Eri poodide toidu kvaliteedis võib olla oluline erinevus. Kui mõnes kaupluses tuleb hoolega värskemaid vilju otsida, siis teises on pea kõik puu- ja juurviljad värsked. Sellest võib tuleneda ka hinnaerinevus. Ka töödeldud toidu võrdluses on oluline eristada kvaliteetseid tooteid vähem kvaliteetsetest. Näiteks kanafileest hakkliha hinda ei saa võrrelda kanamassist valmistatud hakkliha hinnaga. Nende hind ja kvaliteet on erinev ning teadlik ostja otsib kvaliteetsemat või just soodsamat toodet mistahes poeketist. Seega peaks ka võrdlusesse võtma samaväärsed tooted.

Toidukauba päritolu

Meie poodidest leiab nii kodumaist toodangut kui ka imporditud tooteid. Tänu sellele, et välismaa kauba tootmismaht on siinsest oluliselt suurem, saavad nad oma tooteid müüa ka soodsama hinnaga. Paljud välismaised kaubandusketid eelistavad oma tootevalikusse panna just soodsamat ja välismaist toodangut, samas kohalikud toetavad kodumaiseid tootjaid. Hinnavõrdluses kahte eri päritolu tooteid võrrelda ei saa. Kui eelistad eestimaist, siis konjunktuuriinstituudi andmeil on suurim eestimaise toidu valik Coopis .

Selleks, et tarbijad oskaksid paremini vahet teha lihtsalt Eestis valminud ja Eestis kohalikust toorainest valminud toidukaubal, on Eesti Toidutööstuse Liit välja töötanud erinevad märgised. Kõik ikka selleks, et oskaksime riiulilt kergema vaevaga üles leida need toidud, mis on valminud kohalikust toorainest ning aitavad töös hoida kodumaist toidutööstust.

Omamärgitooted vs. bränditooted