Meduza: Putini vahistamisorder tabas Kremlit ootamatult, isegi SRÜ pole päris ohutu

Kreml kavatses esitada sel aastal Putinit (ka Venemaa-sisese auditooriumi jaoks enne 2024. aasta presidendivalimisi) „võitlejana lääne vastu“, „Ladina-Ameerika ja Aafrika riikide kaitsjana koloniaalrõhumise eest“ ning „mitmepolaarse maailma ühe peamise liidrina“. Meduza allikad osutasid sellele, et selleks oleksid vajalikud välisreisid, mis on ICC otsuse tõttu Putini jaoks nüüd piiratud. Teoreetiliselt võidakse Putin Haagi kohtu orderi alusel vahistada 123 riigis. Presidendiadministratsioonile lähedased allikad märkisid, et seni ei saada Kremlis päris täpselt aru, kuidas tagada uutes oludes presidendi julgeolek.