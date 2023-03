VIDEO | Lauri Läänemets: Elmar Vaheri kõrvaldamine peadirektori kohalt oli otsus, mis tuli ära teha

Kaitsepolitsei (kapo) ametnikud esitasid täna hommikul kelmuse kahtlustuse maksu- ja tolliameti tolliosakonna juhile Eerik Heldnale ning kelmusele kaasaaitamise kahtlustuse politsei- ja piirivalveameti peadirektorile Elmar Vaherile.

Läänemets ütles, et ta pole veel Vaheriga suhelnud. „Mul on võimalik teha seda siis, kui kapo on oma toimingud lõpule viinud. Loomulikult räägin ja teatan talle oma otsusest ning kuulan ära selle, mida tal on öelda. Kokkuvõttes pole poliitikutel siin täna midagi teha, see on prokuratuuri otsus, nemad koos kapoga seda menetlust läbi viivad ja siis selgub, kas süüdistus esitatakse või mitte. Praegu on ainult kahtlustus,“ sõnas ta.

Vaheri kõrvaldamine oli Läänemetsa sõnul õige otsus selleks, et ei tekiks rohkem küsimusi. Politseijuhi kohustused võttis üle Egert Belitšev, kes oleks ametisse astunud umbes kuu aja pärast. „Ta on mitu kuud PPA juhtimiseks ette valmistunud, see tagab ka täna PPA-le nii sisse- kui väljapoole kindluse, et töörahu on säilitatud,“ ütles ta.

Läänemets sõnas, et Vaheri ametist eemaldamine oli õige otsus. „Esiteks see on hea käitumistava, kui nii öelda, et kui kahtlustus esitatakse. Väga raske oleks tal endal juhtida ja politseile on eriti suured ootused ja nõudmised avalikkusel. Politsei on see, kes kontrollib inimeste seaduskuulekat käitumist ja peab selle tagama. Selles mõttes ma arvan, et see on oluline asi, mis tuli ära teha.“

Ta ütles ka, et talle tuli selline uudis üllatusena. „Kõik sellised asjad teevad kurvaks, sellest on hästi kahju. Hinnangut sellele andma ei hakka, tegelikult pole ju tõestatud ei üht- ega teistpidi seda olukorda, aga selliseid asju ei tohiks juhtuda. Tegelikult hea oleks, kui isegi kahtlustusi poleks võimalik esitada, sest jätkuvalt on politsei see, kes on siiamaani väga hästi olnud usaldusväärne partner kogu ühiskonnale ja inimestele,“ ütles Läänemets.

Vaata videost, mida Läänemets veel rääkis.