New Yorgi ja Washingtoni võimud valmistuvad võimalikuks süüdistuse esitamiseks Donald Trumpile ja järgnevateks rahutusteks

New Yorgis, kus vandekohus on oma istungeid pidanud, oodatakse, et kõik politseinikud oleksid täna vormis ja valmis tegutsema, selgub sisememost, mida üks allikas jagas CNN-iga. Korrakaitseametikud ütlesid CNN-ile, et kuigi tänane päev on kõrgendatud häire päev, ei ole siiski hetkel usutavat ohtu.