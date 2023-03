Xi Jinping: Hiina-Vene suhete tugevdamine ja areng on Hiina strateegiline valik

„Hiina-Vene suhete tugevdamine ja areng on strateegiline valik, mille Hiina on teinud, lähtudes omaenda fundamentaalsetest huvidest ja maailma arengu üldisest tendentsist,“ teatas Hiina välisministeerium, vahendab Interfax.

Xi ütles, et nii Hiina kui ka Venemaa jäävad kindlaks rahvusliku arengu ja aktiviseerimise saavutamisele, toetavad maailma mitmepolaarsust ning aitavad kaasa rahvusvaheliste suhete demokratiseerimisele. Praktilist koostööd tuleb süvendada erinevates valdkondades ning tugevdada koordineerimist ja koostööd mitmepoolsetel platvormidel, nagu seda on ÜRO, „ning olla rahu ja stabiilsuse tugipunkt kogu maailmas“.

Hiina välisministeerium teatas, et „pooled viisid läbi süvendatud arvamuste vahetuse Ukraina küsimuses“. Xi rõhutas sealjuures, et „Hiina on valmis mängima jätkuvalt konstruktiivset rolli Ukraina kriisi poliitilisele reguleerimisele kaasaaitamises“.