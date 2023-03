Riik ja Rimi käivitavad aprillist Harju- ja Raplamaal uudse toidukaardi süsteemi

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnul on üleminek uuele toidukaardile samm, mis võimaldab valida perekonnal endal majapidamisse vajalikke ning eelistatud tooteid ja vähendab kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajate ning Toidupanga inimeste töökoormust. „Eelmisel aastal kasvas toiduabi saajate hulk hüppeliselt ning vältimatu abi tagamiseks on toidukaartide süsteem üks viis parandada inimeste toimetulekut.“

Rimi tegevjuhi Vaido Padumäe sõnul on uue süsteemi käivitamine ettevõttele põnev väljakutse. „Abivajajate aitamine koostöös Toidupangaga on alati olnud Rimile tähtis. Peatne koostöö riigiga annab meile võimaluse veel enam ühiskonda panustada, jõudes just nende inimesteni, kes enim tuge vajavad,“ kommenteeris Rimi tegevjuht.