Päev liikluses: hukkus jalakäija

Varahommikul on teekatted põhi- ja tugimaanteedel niisked või märjad. Paiguti sajab vihma. Temperatuur on plusspoolel, Virumaal paiguti 0-kraadi juures. Lõuna-Eestis piirab nähtavust udu.

Hommikul Loode-Eestis pilvisus hõreneb, temperatuurid langevad paiguti kuni -1°C-ni ning on teede jäätumise oht. Päeval on muutliku pilvisusega ilm, kohatist vihmasadu on oodata Ida-Eestis. Temperatuur on kõikjal plusspoolel.