Ungari eraldas Soome ja Rootsi NATO-taotlused. Soome liikmesus kiidetakse heaks uuel nädalal

Szijjártó sõnul on arutelud Soome liitumise üle lõppenud ning Ungari parlamendil on vaja ainult hääletada.

„Ta oli väga kindel, et enamus parlamendiliikmetest on Soome NATO-liikmesuse poolt. Szijjártó lubas, et võtab kohe telefonitoru ja helistab, kui hääletus läbi saab,“ selgitas Haavisto.