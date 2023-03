Iraani võimud on ilmselt sooritanud inimsusevastaseid kuritegusid

Möödunud aasta 16. septembril vahistas Iraani kombluspolitsei 22-aastase Mahsa Amini. Naine peeti kinni, sest väidetavalt paistsid tema hidžaabi alt juuksed. Võimud väidavad, et ta sai infarkti, langes koomasse ja suri haiglas. Ent Rehman ütles nüüd, et tõendid näitavad, et noor naine suri julma peksmise tagajärjel.

Pärast Mahsa Amini surma lahvatasid Iraanis üleriigilised meeleavaldused ning politsei kasutas protestijate vastu korduvalt vägivalda. ÜRO eriraportöri sõnul on neil tõendeid selle kohta, et julgeolekujõud tulistasid relvastamata ja rahumeelseid meeleavaldajaid. „Nende hulgas oli palju lapsi ja noori, kes ei kujutanud kindlasti kellelegi ohtu, samuti tulistati põgenejaid,“ rõhutas Rehman.

Ta lisas, et meeleavaldajaid, sealhulgas lapsi, on võimude poolt surnuks pekstud. Iraani inimõiguslaste hinnangul on tapetud vähemalt 530 meeleavaldajat ning Teherani võimud on avalikult tunnistanud, et protestide käigus vahistati kokku üle 22 000 inimese.