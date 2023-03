Eesti algatus saab teoks. EL-i liikmesriigid saadavad Ukrainale miljon mürsku

Saksa välisminister Annalena Baerbock selgitas varem, et Euroopa riigid ei hakka koordineerima mitte ainult laskemoona tarneid, vaid ka selle tootmist. Politico kirjutas eile allikatele viidates, et praegu suudavad Euroopa Liidu riigid toota hinnanguliselt vaid 300 000 mürsku aastas. Seetõttu saab Euroopa kaitsetööstusele saata nüüd üheselt mõistetava sõnumi: raha on olemas, järgmiseks on vaja leida võimalused tootmise suurendamiseks.

Esmaspäeval saavutatud kokkulepe läheb kinnitamiseks 23.-24. märtsil peetavale Euroopa Ülemkogule. Ent lisaks poliitilisel tasandil saavutatud leppele on edasi vaja kindlustada, et ühishanke teostamiseks valitav mehhanism on võimeline kokkuleppe eesmärgid ellu viima. „Tänane kokkulepe on alles algus. Et see lõpule viia, on vaja järjepidavust ja sihikindlust, tihedamat koordinatsiooni ja muidugi lisarahastust. Toetame selleks Euroopa Rahurahastusse täiendavat sissemakset liikmesriikidelt 3,5 miljardi euro ulatuses,“ lisas kaitseminister.