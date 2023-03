Hiina president Xi Moskvas: olen kindel, et Vene rahvas toetab Putini võimu

„Ma tean, et järgmisel aastal on teie riigis järjekordsed presidendivalimised. Olen kindel, et Vene rahvas toetab teid teie heades ettevõtmistes,“ rõhutas Xi.

Reuters märgib, et Xi nimetas Putinit oma armsaks sõbraks ja Venemaa juht kasutas kõrge külalise kohta sama nimetust.

Putin ütles ühtlasi, et tervitab Pekingi ettepanekut Ukraina sõja lõpetamiseks ja suhtub Hiina esitatud rahuplaani austusega. „Teate, et oleme alati läbirääkimisteks valmis ja arutame kõiki küsimusi, sealhulgas teie ettepanekuid,“ kinnitas Putin. Ta ütles ka, et Venemaa on Hiina viimaste aastakümnete kiire arengu pärast veidi kade.

Hiina president Xi Jinping selgitas, et valis oma esimeseks visiidiks pärast kolmanda ametiaja algust Venemaa, kuna Venemaa ja Hiina on head naabrid. Vene meedia teatel meenutas Xi, et täpselt kümme aastat tagasi, kui ta esimest korda Hiina presidendiks sai, käis ta oma esimesel välisvisiidil samuti Venemaal. „Tänini on need pildid mu südames säilinud,“ ütles Hiina liider.

Kolmapäevani Venemaal viibiva Xi ametlikud kõnelused Putiniga on kavas homme, täna toimub liidirte kohtumine Kremlis nelja silma all. Hiina valitseja külaskäik toimub Putini kutsel, ametlikult on päevakavas arutelu Hiina ja Venemaa „laiaulatusliku partnerluse ja strateegilise koostöö“ üle.

Hiina esitab Xi Moksva-visiiti kui püüdlust rahu poole. Ent lisaks on lääne analüütikute sõnul Xi eesmärgiks Hiina rahvusvahelise mõju tõestamine ja USA positsiooni õõnestamine.