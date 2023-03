FOTOD | Lasnamäel hukkus vanem naine, kellele tagurdas kõnniteel otsa kaubikujuht

Politsei sai teate õnnetusest Punasel tänaval kella 13.45 paiku. Kaubikujuht oli oma masina tagurdanud otsa jalakäijale. Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvetalituse juhi Taavi Kirsi sõnul on tegu traagilise liiklusõnnetusega, kus sõidukijuht sõitis keelatud kohas, aga ka ei veendunud enne manöövrit piisavalt selle ohutuses.

Kaubikut juhtinud 32-aastane mees omas vastavat juhtimisõigust, kuid tema võimalik joove on täpsustamisel. „Kõnniteedel, kui just ei ole reguleeritud teisti, on mootorsõidukitega sõitmine ja parkimine keelatud. Kõik juhid peavad nendest reeglitest kinni pidama,“ lisas Kirss.