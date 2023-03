Mis kasu on kultuuripealinnast ääremaa külamajas ja metsatalus?

Täpsuse huvides peab ütlema, et kuna Tartu on järgmisel aastal Euroopa kultuuripealinn koos Lõuna-Eestiga, ei sõidagi need kogukonnad kuhugi ära, vaid otse vastupidi. Kõik kogukonnasündmused toimuvad Lõuna-Eesti eri paigus, et pakkuda kultuuripealinna külalistele lähedalt ja kaugelt võimalust osa saada siinse kultuuriruumi omapärast ja rikkustest.