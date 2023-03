Kaheksa filmitegijat, kes võtavad üles Lõuna-Eesti elu

Konkursi eesmärk oli leida autorid, kes avavad Tartut ja Lõuna-Eestit kunstiliselt põnevaimal moel nõnda, et lühifilmid on omaette teosed, aga samas moodustavad ühtse kogumiku. Kokku laekus konkursile 27 ideed Eesti ja 16 ideed rahvusvahelistelt filmitegijatelt.

Valitud ideed ja filmitegijad

Eva Kübara loo keskmes on sakslanna Hilda Ha, kes elab koos väikese lapsega off-grid elu Võrumaal – metsa sees, voolava vee ja elektrita. Maria Aua lühifilmis on fookuses Tartu ja selle rikastavalt igavad mittekohad ehk imelikud tühermaad, tühjad väljakud ning kõrvalised lobudikud. Rootsi-Taani režissööri Carl Olssoni filmi peategelased on Annelinna kortermaja elanikud ning nende identiteetide ja unistuste mitmekesisus läbi hoone arhitektuuri. Läti filmitegija Andris Gauja film räägib teadusest ja teadlastest, tähistaevast ja limaseentest.

Roosa rändkast seikleb mööda Lõuna-Eestit

Järgneva kaheksa kuu jooksul jõuab igasse filmiga seotud paika Ellujäämise Kunstide Dokprogrammi rändkast, et tutvustada valitud filme ja pakkuda võimalust osaleda loosis, mille auhinnaks on nädal uhkes üksinduses Piirissaarel. Nädal, et võtta aega iseendale, katsetada elu eraldatud saarel keset Peipsi avarusi ja saada osa filmikasseti maailmaesilinastusest. Elu saarel on lihtne, ent karm – argipäev, mugavused ja kontaktid jäävad teisele kaldale. Auhind katab peavarju ja hoolitseb tühja kõhu eest.