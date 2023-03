Kõik videod on filmitud eelmisel nädalal.

Bahmuti linna puudutavad prognoosid olid eelmise nädala alguses üha pessimistlikumad, ent nädala lõpuks näitas Vene vägede surve selget vähenemist. Iseküsimus on, kas see paus on ajutine või viitab tõesti Venemaa süvenevale elavjõu ja laskemoona puudusele, nagu Ukrainat toetavates kanalites spekuleeritakse. Linnast kagus Ivanivske juures teatasid mõlema poole allikad Ukraina piiratud ulatusega vasturünnakust.