Tehnoloogiatalus valmib mastaapne vabaõhukunsti näitus

Maajaam on tehnoloogia- ja kunstitalu, kus põllumajanduse asemel kultiveeritakse uut kunsti. Maajaam avab Euroopa kultuuripealinn 2024 põhiprogrammis näituse „Metsikud bitid“ tuleva aasta suvel, mil publik saab võimaluse maastikul ringi uidata ning Eesti ja välismaa silmapaistvate kunstnike töid avastada.

„See on manipulatsioon maastikuga, mis juhib publiku tähelepanu sellele, kuidas tänapäeva inimene end ümbritseva loodusega ümber käib,“ rääkis kunstnik ja näituse üks kuraator Taavi Suisalu.

Metsikute bittide näitusel osalevad kunstnikud on valitud rahvusvaheliste avatud konkursside kaudu või saanud kutse näituse kuraatoritelt. Näituse korraldajad on Maajaama eestvedajad Timo Toots ja Mari-Liis Rebane, kunstnik Taavi Suisalu ja linnafestivali UIT korraldajad Kadri Lind ja Marie Valgre.

Et interaktiivseid teoseid publiku peal testida, on Maajaama tegijad varasemalt osalenud avatud talude päeval, mis on plaanis ka eesoleval suvel.