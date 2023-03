Uuring: Delfi on Eesti menukaim uudiskeskkond, tasulist lugemisõigust omab üha rohkem inimesi

Küsitluse andmetel loeb Delfit 67 protsenti Eesti vanemast kui 14-aastasest elanikkonnast. Delfi eestikeelsel ja venekeelsel veebilehel on vastavalt 51% ja 20% lugejaid. Küsitluse andmetel on Delfi lugejate seas keskmisest enam kuni 64-aastaseid, kõrgharidusega, kõrgemasse sissetulekugruppi kuuluvaid, piirkonniti Põhja-Eesti elanikke. Ainult Delfit loeb kokku 10 protsenti Eesti elanikkonnast.

Uuring näitab, et aasta-aastalt on tasulise lugemisõigusega elanike osakaal Eestis oluliselt tõusnud kõikide internetikeskkondade seas. Tasulisi internetikeskkondi loeb kokku 33 protsenti Eesti üle 14-aastasest elanikkonnast. Seejuures omab enim inimesi just Delfi tasulist lugemisõigust, mis on olemas 29 protsendil elanikkonnast. Veel kaks aastat tagasi oli Delfi vastav näitaja 11 protsenti.