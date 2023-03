Ida-Virumaa valimistulemused: on ainult üks väljapääs – inimestega tuleb rääkida, mitte nimetada neid putinistideks

Sellest, et Ida-Virumaa regiooniga tuleb „tegelda“, on räägitud juba üle 30 aasta pärast Eesti iseseisvuse taastamist. Erinevatel aegadel on riigi kohalolek kirdes kord nõrgenenud, kord tugevnenud (meenutame valitsuse väljasõiduistungeid Narvas, Sisekaitseakadeemia osakonna ehitamist ja Integratsioonifondi ümberkolimist piirilinna). Aga kõik need meetmed ei ole kas töötanud või on olnud ebapiisavad või on osutunud lihtsalt ebavajalikeks: seda näitasid hiljutised riigikogu valimised, kus lõviosa häältest läks Keskerakonna ridadest välja heidetud Mihhail Stalnuhhinile ja pärast valimisi vahi alla sattunud Aivo Petersonile.