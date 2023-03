GRAAFIKUD | Värske uuring: suur osa peatse valitsuskoalitsiooni toetajatest näitaks abieluvõrdsusele rohelist tuld

Jüristo nentis, et on näha, et kui uus koalitsioon peaks tahtma abieluvõrdsusega edasi minna, siis nende oma valijate poolelt näib neil selleks küll ka toetus olemas olevat. „Kindlasti ei saa see otsus lihtne olema ning toob endaga vältimatult kaasa igihalja küsimuse, kas Eesti ikka on selleks valmis. Päris paljud valijad näivad arvavat, et on küll. Kas ka Reformierakonna, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraatide poliitikud selleks valmis on, näeme lähema paari nädala jooksul.“