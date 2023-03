ÜLEVAADE | Vaata, millised kriisivarud võiksid igas majapidamises olla

Pakinuudlid, purgisupid, külmkuivatatud valmistoidud , konservid ja teraviljatooted. Kui elamises on väikelapsi, siis kindlasti ka piimapulber, püreed ja pudrumaterjal. Pikalt säilivad ka energiarikkad batoonid, pähklid ja maiustused. Toidu varumisel arvesta pereliikmete erivajadustega (toidutalumatused, toiduallergiad). Varu võimalikult pika säilitusajaga toiduaineid, mis säilivad toatemperatuuril. Toitu tuleks hoiustada kuivas kohas. Kriisiolukorras ei pea närima maitsetut makaroni. Hea lahendus on varuda näiteks Eestis toodetud Tactical Foodpack i dehüdreeritud valmistoitusid, mis säilivad 8 aastat.

Päästeamet soovitab hoida kodus puhta vee varu 2 liitrit inimese kohta päevas. Lisaks soovitatakse varuda 1 liiter vett päevas toidu valmistamiseks (inimese kohta). Joogivesi säilib kõige paremini suletud plast- või klaasanumas ning pimedas ja jahedas ruumis. Sellistes tingimustes on turvaline vett säilitada kuni 1 nädal. Vee säilivusaja pikendamiseks või ebakvaliteetse vee joogikõlbulikuks muutmiseks on võimalik kasutada veepuhastustablette . Pakendatuna ostetud joogivee puhul jälgi pakendil märgitud säilivustähtaega.

Kriisiolukordade juhistes on rõhutatud, et kui elutähtsad teenused hädaolukorras katkevad, peab igaüks toime tulema vähemalt seitse päeva. Nii peaks igas majapidamises leiduma lisaks veele, akupankadele ja tarbeasjadele piisavas koguses toitu – näiteks konserve, purgisuppe ning kuivaineid. Mugav lahendus on varuda külmkuivatatud valmistoitusid , mis säilivad 8 aastat, sisaldamata ebatervislikke säilitusaineid.

Päästeameti hinnangul on kõige ohustatum grupp suurtes kortermajades elavad linnainimesed, sest kortermajades on paljud teenused tsentraalsed ja ulatusliku kriisi korral võivad korraga kaduda ära kõik eluks vajalikud mugavused. Päästeameti tellitud uuring näitab, et kõigest 5%-l kortermaja elanikest on olemas valmisolek hädaolukorras hakkama saamiseks.

Viimaste aastate kogemus on näidanud, et ka Eesti ei jää ülemaailmsetest kriisidest puutumata. Praktika kinnitab, et inimesed ei ole siiski võimalikeks hädaolukordadeks piisavalt hästi valmis.

Toidu valmistamine

Veendu, et kodus on olemas vajalikud vahendid toidu valmistamiseks ja soojendamiseks olukorras, kus tavapliiti ja mikrolaineahju ei saa kasutada. Kõige mugavam alternatiivne lahendus on kasutada kaasaskantavat matkapliiti. Kenasti saab hakkama ka väiksema priimusega. Kuna ulatusliku elektrikatkestuse ajal kraanist vett ei tule, on mugav lahendus kasutada ühekordseid nõusid, mida pesta ei ole vaja.

Ravimid ja esmaabitarbed

Varu koju ravimid, mida tarbitakse regulaarselt. Retseptiravimite varu peaks olema minimaalselt 1 nädala jagu. Samuti peaks kodune apteek sisaldama valuvaigisteid, palavikualandajaid, külmetuse- ja allergiaravimeid. Väikelastega kodudes tuleb pidevalt ette pisemaid kriimustusi, seega peaks olemas olema ka esmaabikomplekt sidemete ja plaastritega. Kontrolli regulaarselt ravimite aegumistähtaegu ja vaheta need vajaduse korral uuemate vastu.

Soojus

Kui kodus katkeb elektriküte või keskküte, siis on alternatiivne kütteallikas hindamatu väärtusega. Maamajades on üldjuhul ka puudega köetavad ahjud, kaminad ja pliidid. Suurlinnades tihtipeale mitte. Kaasaskantav gaasisoojendi suudab toa soojana hoida seni, kuni gaasi jätkub. Ka täispaagiga auto on kindlasti alternatiivne variant, kui toas pole võimalik sooja hoida. Kui majas on küttekolle, tuleks tingimata varuda piisavalt kütteainet, kas briketti või muud taolist põlevat materjali.

Hügieen

Seep, niisked puhastuslapid ja desinfitseerimisvahend. Kindlasti tasuks varuda ka tualett- ja majapidamispaberit, mis koos suurte 50-liitriste prügikottidega asendavad ka WC-d. Samuti on olemas militaristide hulgas populaarsed ühekordsed keha puhastuslapid Outdoor shower. See on ideaalne lahendus olukorras, kus puudub voolav vesi või pesemisvõimalus. Toode sisaldab pantenooli, mistõttu sobib lisaks keha puhastamisele ka pinnapealsete kriimustuste ja haavade puhastamiseks.

Valgus