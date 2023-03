President Kaljulaidi Fond asub toetama Oivalist Ajakirjandust

Eelmisel nädalal sõlmitud koostööleppega toetab President Kaljulaidi Fond sihtasutust sel ja järgneval aastal kokku 10 000 euroga. Kui seni on Oivalise Ajakirjanduse sihtasutus toetanud erinevatel fookusteemadel pikemate ja põhjalikumate ajakirjanduslike käsitluste sündi, siis on fondi üks soov pöörata rohkem tähelepanu ka meediaharidusele.

„Eesti ajakirjandus on vaba. See pole mingi kõhutunde küsimus – seda kinnitavad ka rahvusvahelised uuringud. Selle kõrval on ka oluline, et võimalikult suur osa inimesi suudab aru saada, miks infot avaldatakse, mis on selle taga ning mis on eesmärk,“ märkis President Kaljulaidi Fondi tegevjuht Taavi Linnamäe. President Kaljulaidi Fondi liitumisega võtab sihtasutus meediapädevuse arendamise suuremasse fookusesse ning Linnamäe sõnul loodab ta näha järgmises taotlusvoorus huvitavaid mõtteid sellesisuliste algatuste käivitamiseks või koguni õppematerjalide loomiseks.